Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımı nedeniyle mesaj yayınladı.
Twitter üzerinden açıklama yapan Erdoğan, "Avrupa'nın gözü önünde yaşanan ve 8372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Twitter üzerinden açıklama yapan Erdoğan, "Avrupa'nın gözü önünde yaşanan ve 8372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.
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