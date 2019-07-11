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  • Son Güncelleme: 11.07.2019 12:25

Başkan Erdoğan: soykırımı tarih boyunca asla unutulmayacak

Başkan : Avrupa’nın gözü önünde yaşanan ve 8372 masumun canına mal olan # soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır.

Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Asla unutulmayacak
Başkan , soykırımı nedeniyle mesaj yayınladı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Erdoğan, "Avrupa'nın gözü önünde yaşanan ve 8372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.

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