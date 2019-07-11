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  • 11.07.2019 13:15
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 13:15

Başkanlığı'na 2 ödül birden

Başkanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği'nin (IPRA ) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na 2 ödül birden verdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na 2 ödül birden

Başkanı yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, CİMER ile 'Halkla İlişkiler' kategorisinde, '2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesinin ise Altın Küre Mükemmellik Ödülü'ne hak kazandığını duyurdu.

Altun yaptığı açıklamada: 'Devlet-Millet ilişkisini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızla kazandığımız bu ödüllerin, aynı zamanda ülkemizin uluslararası alanda nitelikli temsiline katkı sunmasından dolayı büyük bir gurur yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum.' sözlerini kullandı.

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