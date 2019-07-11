Yeni askerlik sisteminin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi ve Başkan Erdoğan'ın yasayı onaylamasıyla birlikte yasa yürürlüğe girdi. Yeni askerlik sistemiyle birlikte bedelli askerlik sistemi hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte bedelli askerlik hakkında bilinmesi gerekenler...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni askerlik sistemi geçtiğimiz günlerde kanunlaştı. Önümüzdeki günlerde ise başvuru tarihlerine ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.