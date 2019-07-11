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  • Son Güncelleme: 11.07.2019 19:04

başvuruları ne zaman başlıyor? ne kadar olacak?

Yeni askerlik sistemiyle birlikte kalıcı hale geldi. Yeni sistemin ardından vatandaşlar bedelli askerlik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Merakla araştırılan soruların başında ise " ne zaman başlıyor?" sorusu yer alıyor. Peki, ne kadar olacak? İşte bedelli askerlikle ilgili merak edilenler...

Yeni askerlik sisteminin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi ve Başkan Erdoğan'ın yasayı onaylamasıyla birlikte yasa yürürlüğe girdi. Yeni askerlik sistemiyle birlikte bedelli askerlik sistemi hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte bedelli askerlik hakkında bilinmesi gerekenler...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni askerlik sistemi geçtiğimiz günlerde kanunlaştı. Önümüzdeki günlerde ise başvuru tarihlerine ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

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