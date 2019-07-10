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  • 10.07.2019 19:35
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 19:37

"Kısa mesafe" yüzünden yu araçtan indirmek isteyen taksici meslekten men edildi

'nda bindiği taksiden 'kısa mesafe' bahanesiyle taksici tarafından indirilmek istenen yaşanan tartışmayı cep telefonu ile görüntülemişti. Kadın yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sonrası yetkililer harekete geçti. Yolcusunu araçtan indirmek isteyen taksi sürücüsü meslekten men edildi.


'nda 'değişim saatim geldi' diyerek yolcusunu araçtan indirmek isteyen taksi sürücüsü meslekten men edildi.

Şişhane'den taksiye binen , Kurtuluş'a gitmek isteyince 'değişim saatim geldi' diye taksi sürücüsü tarafından araçtan indirilmek istenmişti. Kadın yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sonrası yetkililer harekete geçti. Trafik ekiplerince yakalanan sürücüye ceza kesildiği öğrenildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından da sürücünün belgesine el konularak meslekten men edildiği kaydedildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ise taksinin bir süre trafiğe çıkışına engel olunacağını belirtti.

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