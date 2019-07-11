Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.07.2019 06:46
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 06:46

Savunma sanayisinde hedef yüzde 100 yerlilik oranı

'de son yıllarda savunma sanayii alanında yerlilik oranı yüzde 70’lere ulaşırken hükûmet bu oranın yüzde 100’lere ulaştırılması için harekete geçti.

Yüzde 70'e ulaştı! Hedef yüzde 100
Bu kapsamda millî teknolojiler ve yerli imkânlarla savunma sanayinde dışa bağımlılığı asgari seviyeye indirecek projeler hayata geçirilecek. Belirlenen yerlileşme yol haritası kapsamında yerli tank ALTAY, yerli hava savunma sistemleri, deniz platformları envantere kazandırılacak. Terörle mücadelede önemli bir rol oynayan envanterdeki (İHA) sayısı artırılacak. İHA motoru prototipinin ve kara araç motorunun teslimi yapılacak.



Gazetesi'nin haberine göre savunma sanayi sektöründeki tüm paydaşlar arasındaki işbirliği, koordinasyon ve paylaşımı güçlendirmek üzere her sene Savunma Sanayi Şurası, ortak akıl çalıştayları, bölgesel sanayi buluşmaları, teknopark buluşmaları, kümelenme buluşmaları ve OSB Savunma sanayi teknolojilerinde dönüşümün yönetilmesi sağlanacak çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Sektörlerde çoklu kullanım yaygınlaştırılarak millî teknoloji hamlesine hız kazandırılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSavunma sanayisinde hedef yüzde 100 yerlilik oranı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri