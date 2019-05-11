Kuş uçurtmadı! Dünyayı kendine hayran bıraktı (Türkiye'nin yerli silahları)

Kayasal, Alka'nın sadece bir araç olmadığını, sabit tesisleri korumak için de kullanılabildiğini dile getirdi.



Aracın arkasındaki şelter sisteminin, bırakıldığı sabit bir tesisi koruyabildiğini ifade eden Kayasal, "Aynı zamanda sistemler modüler olduğu için başka bir yere de yerleştirilebiliyor. Bu bir zırhlı araç ya da sabit tesisteki bir kuleye olabiliyor. Çok yüksek potansiyeli olan bir sistem." ifadelerini kullandı.