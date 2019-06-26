Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları hangileri düşmanlara korku salıyor! İşte ilk yerli Türk savaş uçağı TX tüm özellikleri

Son yıllarda artan terör olayları ve sınırımızda yaşananlar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silah ve ekipmanların hayati bir önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. SOM isimli füzelerden, Atak helikopterine ve Koral milli elektronik harp sistemine kadar onlarca farklı araç geliştirilmeye devam ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen milli muharip uçağın modeli de ilk kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen fuarda sergilendi.

26.06.2019 12:17 - Son Güncelleme: 26.06.2019 12:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





