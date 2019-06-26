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Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları hangileri düşmanlara korku salıyor! İşte ilk yerli Türk savaş uçağı TX tüm özellikleri

Son yıllarda artan terör olayları ve sınırımızda yaşananlar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silah ve ekipmanların hayati bir önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. SOM isimli füzelerden, Atak helikopterine ve Koral milli elektronik harp sistemine kadar onlarca farklı araç geliştirilmeye devam ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen milli muharip uçağın modeli de ilk kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen fuarda sergilendi.

26.06.2019 12:17 - Son Güncelleme: 26.06.2019 12:17
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları hangileri düşmanlara korku salıyor! İşte ilk yerli Türk savaş uçağı TX tüm özellikleri

Türk savunma sanayi son yıllarda yaptığı atakla birçok alanda başarılı projeler gerçekleştirmeyi başardı. Milli tank, milli uçak ve milli uydu projeleri devletin büyük kararlılığı ile devam ediyor.

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları hangileri düşmanlara korku salıyor! İşte ilk yerli Türk savaş uçağı TX tüm özellikleri

Türkiye'nin bölgesinde liderlik iddiasını artıracak ve ordunun gücünü katlayacak projelerimiz.

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları hangileri düşmanlara korku salıyor! İşte ilk yerli Türk savaş uçağı TX tüm özellikleri

Fransa'nın başkenti Paris'te Uluslararası Havacılık Fuarı 53'üncü kez kapılarını Le Bourget sergi alanında açmıştı.

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları hangileri düşmanlara korku salıyor! İşte ilk yerli Türk savaş uçağı TX tüm özellikleri

SAVUNMA SANAYİSİNİN GÖZÜ ORADAYDI

Uluslararası Fransız Havacılık ve Uzay Sanayi Grubu'nun (GIFAS) bir yan kuruluşu olan SIAE tarafından düzenlenen fuara 48 ülkeden 2 bin 381 firma katıldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları hangileri düşmanlara korku salıyor! İşte ilk yerli Türk savaş uçağı TX tüm özellikleri

67 ülkeden 3 bin 450 basın mensubu bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan Uluslararası ParisHavacılık Fuarı'ndaki gelişmeleri yerinde izlendi

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