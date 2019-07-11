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  • 12.07.2019 05:29
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 05:29

'da toplu taşıma ile Başkentray ve Marmaray ücretsiz

'nün 'daki darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetleri ile Başkentray ve Marmaray seferleri pazartesi günü saat 06.00'dan salı günü saat 06.00'ya kadar ücretsiz olacak.

15 Temmuz'da ücretsiz olacak!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 'daki darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla toplu taşıma hizmetleri ile Başkentray ve Marmaray seferleri ücretsiz yapılacak.

Türkiye 'ın imzasıyla 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin üçüncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek anma etkinlikleri nedeniyle toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sağlanacak.

Bu kapsamda belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ve Başkentray ile Marmaray hizmetlerinden yararlananlar 15 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'dan başlayarak, 16 Temmuz Salı günü saat 06.00'ya kadar 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacak.

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