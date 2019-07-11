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  • 11.07.2019 18:36
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 18:49

’teki magandalara bir şok daha! 'Seyidoğlu'nun ihtiyati tedbir talebi kabul edildi

'nın, içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin sahipleri tutuklanan " AŞ" ile isim benzerliğinden dolayı marka itibarının zedelenmemesi için yaptığı ihtiyati tedbir talebi kabul edildi. Mahkeme, "Seyidoğlu" markaları ile iltibas teşkil eden markanın kullanıldığı tabelaların da tedbiren sökülmesini kararlaştırdı.

Bakırköy 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi, davacı avukatınca Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu " AŞ" hakkında yaptığı ihtiyati tedbir talebini kabul etti.

Mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararında, davacı adına tescilli "Seyidoğlu" markaları ile iltibas yaratacak kadar benzerlik arzeden "Seydioğlu" firmasına ait yayınlar, hizmetler, mallar, ürünler, ambalajlar, tabela, ilan, reklam, broşür, afiş, tanıtım malzemesi, basılı kağıtlar, faturalar, ticari evrak ve alan adları da dahil olmak üzere her türlü marka kullanımın, internet üzerinden kullanılmasının tedbiren önlenmesine karar verdi.

Davalı "Seydioğlu Baklavaları AŞ"nin, davacı olan Seyidoğlu Baklavaları adına ait tescilli marka ile iltibas teşkil eden, markanın kullanıldığı tabelalarının tedbiren sökülmesine karar veren mahkeme, reklam vasıtası basılı evrak ve benzeri her türlü ürünün tedbiren toplatılarak yed-i emine teslimini kararlaştırdı.

Mahkeme, davacı avukatı tarafından 30 bin lira teminatın karar tarihinden itibaren 1 haftalık sürede yatırılması halinde, tedbir kararının uygulanması yönünde hüküm kurdu.

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