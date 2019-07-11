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  • Son Güncelleme: 11.07.2019 18:26

'daki / operasyonunda tutuklama

Bölücü terör örgütü / operasyonunda gözaltına alınanlardan biri tutuklandı. Zanlıların, 13 Mart 2016'da 'ta 36 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faillerine yardımda bulunduğu iddia edilmişti.

Ankara'daki PKK/KCK operasyonunda tutuklama

Bölücü terör örgütü / operasyonunda gözaltına alınanlardan biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK soruşturmasında daha önce haklarında gözaltı kararı verilen 3 kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan 3 zanlı, tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Buradaki sorgularının ardından F.A'nın, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan tutuklanmasına, iki şüphelinin ise adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verildi.

Zanlıların, 13 Mart 2016'da 'ta 36 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faillerine yardımda bulunduğu iddia edilmişti.

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