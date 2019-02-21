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  • Son Güncelleme: 21.02.2019 17:46

açıkladı! '2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 15 bine yakın fikir geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ,'Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine gelen fikir sayısını açıkladı. Altun "Fikir sayısı 15 bine çok yaklaştı. Ülkemizin geleceği için hep birlikte düşünüyor; 82 milyon beyin fırtınasına devam ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı duyurdu! 15 bine dayandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca vatandaşların öneri ve fikirlerini ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarabilmeleri ve hayata geçirebilmeleri amacıyla, "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesi başlatıldı.

"FİKİR SAYISI 15 BİNE ÇOK YAKLAŞTI"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı açıklamasında,"Fikir sayısı 15 bine çok yaklaştı. Ülkemizin geleceği için hep birlikte düşünüyor; 82 milyon beyin fırtınasına devam ediyoruz." dedi.

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