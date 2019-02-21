Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca vatandaşların öneri ve fikirlerini ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarabilmeleri ve hayata geçirebilmeleri amacıyla, "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesi başlatıldı.

"FİKİR SAYISI 15 BİNE ÇOK YAKLAŞTI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında,"Fikir sayısı 15 bine çok yaklaştı. Ülkemizin geleceği için hep birlikte düşünüyor; 82 milyon beyin fırtınasına devam ediyoruz." dedi.