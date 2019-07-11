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  • Son Güncelleme: 11.07.2019 17:06

çıktı mı? ? 'den son dakika açıklaması

ve gündemin en tepesindeki yerini koruyor. Ceza indirimi yasası ve mahkum affı ile ilgili gelişmeler oldukça merak ediliyor. 60 bin mahkum eğer af gelirse tahliye edilecek. Yargı paketi kapsamında infaz sistemini düzenleyen teklifin, tatile girmeden önce Meclis'e getirilip çıkartılması planlanıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi () Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş hakkında yasası hakkında son dakika açıklaması yaptı detayları haberimizde. Bu arada yargı paketinin çerçevesine baktığımız zaman ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüşecek çerçeve çizilmişti. Peki ceza indirimi yasası çıktı mı? ? İşte AK Parti'den son dakika genel af açıklaması

Son dakika af haberleri: Ceza indirimi yasası çıktı mı? Kimler tahliye edilecek? İşte tüm detaylar. AK Parti Meclis tatile girmeden Yargı Reform Paketi'nin ilk bölümünü çıkarmayı hedefliyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde yaklaşık 60 bin dolayında tutuklu cezaevlerinden tahliye edilecek. Yargı paketinin çerçevesi, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekilleri, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda çizildi. Meclis'teki diğer partilerle yapılacak görüşmelerinin neticesine göre, İnfaz Yasasını içerecek bölümün ilk olarak Meclis tatile girmeden yetiştirilmesi planlanıyor.

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