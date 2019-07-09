Binlerce vatandaşın gözü kulağı çıkması beklenen af haberlerinde. Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamalarının ardından af beklentisi arttı. Peki genel af kimleri kapsayacak, 4 yıldan fazla hüküm giyenler ne kadar hapis yatacak, cezalara kademeli geçiş nasıl olacak Milyonların beklediği af yasası ile ilgili çok önemli bir açıklama geldi.
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