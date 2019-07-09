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  • Son Güncelleme: 17.07.2019 16:12

AK Parti'den , ceza indirimi açıklaması!

haberleri 2019 ne süre çıkacak ve genel araştırması sürekli olarak binlerce vatandaş tarafından araması yapılıyor. Bu mevzu hakkında bilgiler veren Başkan Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül genel af hakkında güncel açıklama yaptı. B

Binlerce vatandaşın gözü kulağı çıkması beklenen af haberlerinde. Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamalarının ardından af beklentisi arttı. Peki genel af kimleri kapsayacak, 4 yıldan fazla hüküm giyenler ne kadar hapis yatacak, cezalara kademeli geçiş nasıl olacak Milyonların beklediği af yasası ile ilgili çok önemli bir açıklama geldi.

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