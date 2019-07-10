İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli'nin Ovacık kırsalında bugün hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli'nin Ovacık kırsalında bugün hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.