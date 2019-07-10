Son dakika... Tramvay arıza yaptı, seferler aksadı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, arıza nedeniyle Topkapı ile Yusufpaşa durakları arasında bir süre seferler yapılamadı. Tramvay hattında teknik arıza nedeniyle duran seferler, arızanın giderilmesiyle yeniden başladı.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza nedeniyle duran seferler, arızanın giderilmesiyle yeniden başladı.
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