Son dakika... Tramvay arıza yaptı, seferler aksadı Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, arıza nedeniyle Topkapı ile Yusufpaşa durakları arasında bir süre seferler yapılamadı. Tramvay hattında teknik arıza nedeniyle duran seferler, arızanın giderilmesiyle yeniden başladı.

Haberler Güncel Haberleri Son dakika... Tramvay arıza yaptı, seferler aksadı