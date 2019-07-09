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  • Son Güncelleme: 10.07.2019 00:26

Son dakika: 'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, " -Lice ilçesi kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, " -Lice ilçesi kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca akşam saatlerinde operasyon düzenlendiği bildirildi.

İki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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