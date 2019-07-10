Son dakika! Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme: 15 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 15 terörist daha etkisiz hale getirildi.'' denildi.



