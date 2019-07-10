Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımına çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ormancılık faaliyetleri ve orman yangınları ile mücadeleden dolayı işçi ihtiyacının had safhada olması gerekçesiyle bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı talebi yenilendi. 4 aylık uzatma sürecini böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Yolumuza aynen devam edeceğiz. Bu vesileyle Bolu Belediyesi'nde genel başkanlarının 'hiç kimse dışarıya atılmayacak' dediği halde Hak-İş mensubu işçi kardeşlerimin seçimden hemen sonra kapıya konmasını kınıyorum ve bu akşam başka sabah başka yalan söyleyenleri de tüm milletime şikayet ediyorum.

Başkası için çalışan insanın bunun karşılığında hakettiği ücreti alma mücadelesi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. İslam'da da emeğin karşılığının tam ve zamanında ödenmesi konusunda önem verilmiştir. Sendikalar işte bu mücadeleye öncülük eden kuruluşlar olarak gerçekten takdire şayan bir konumda bulunuyorlar. Hak-İş sadece işçinin emekçinin hakkını aramakla kalmamış aynı zamanda bağrından çıkmış toplumun tüm meseleleriyle de yakından ilgilenmiş bir sendikadır.





2023 HEDEFLERİMİZE BERABER YÜRÜYECEĞİZ

Türkiye'yi birlikte bugünlere getirdik. İnşallah yine birlikte geleceğe taşıyacağız. 2023 hedeflerimize beraberce ulaşacağız. Bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarımızı beraberce emanet edeceğiz. Çünkü biz bu milletin bağrından doğmuş kadrolarız.

Büyük büyük laflarla, yalanlarla, sloganlarla, ideolojik illüzyonlarla hele hele içi boş vaatlerle milletimizi ve emekçilerimizi kandırmaya asla çalışmadık.

Son dönemdeki döviz dalgalanmaları sebebiyle uluslararası hesaplarda bir miktar gerileme yaşanmış olsa da milletimizin 17 yıl öncesinden çok daha fazla refah seviyesinde bulunduğunu vicdan sahibi herkes kabul edecektir. Milli gelirimizi 3 kattan fazla artırdık. Zenginliğin tabanını genişlettik. Satın alma gücü paritesine göre ülkemizi dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi haline getirdik.

Otomotivden beyaz eşyaya her alanda üretim ve satış rekorları kıran bir hareketlilik ortaya çıkardık. İhracatımız her ay tüm zamanların rekorunu kırarak artmaya devam ediyor. Şu anda 170 milyar dolar civarındayız, göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracatımız vardı. En kısa zamanda da bu rakamı 200 milyar doların üzerine çıkaracağız.

IMF KAPISI KAPANMIŞTIR

Göreve geldiğimizde IMF'ye 23,5 miyar dolar borcumuz vardı, borcu sıfırladık. Şimdi bize IMF'yi tavsiye edenler var, bizim için o kapı kapanmıştır.

GEÇİCİ İŞÇİLER İÇİN 4 AY SÜRE UZATIMI YENİLENDİ

Her alanda ihtiyaç duyulan adımları atmak durumundayız. Bu vesileyle ana ormancılık faaliyetleri ve orman yangınlarıyla mücadeleden dolayı ihtiyacın geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı talebi yenilendi. Bu talebi Hazine ve Maliye Bakanımız bana iletti. Bu süreci gerçekleştirmiş oluyoruz.



MERKEZ BANKASI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Merkez Bankası Başkanlığı'nda yaptığımız görev değişikliği nedeniyle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değildir. Davul birilerinde tokmak birilerinde anlayışı yanlış. Tıkanıklık vardı. Bedelini Türkiye ödeyecekti. Bedelini kim ödeyecek, siyasetçi ödeyecek. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini de almıştır. Faiz denilen para politikalarında konulara uymayan bu arkadaşımızın görev değişikliğini yaptık. Hep faizciler savunuyor. Faiz politikamızın nasıl şekillendiğini göreceksiniz.

Eğer ekonomi politikalarında Merkez Bankası kendisinden beklediğimiz rolü hakkıyla oynamış olsaydı, böyle bir değişiklik zaten olmazdı. Ama orada bir tıkanıklık var ve bunun bedelini tüm ülke birlikte ödüyoruz. Bunun için gereken istişareleri yaptık, kararımızı aldık ve uyguladık.

Faizi tek haneli rakamlara indireceğiz. Tek hanelere düşürmek zorundayız ve bunu başaracağız. Faizciler bundan rahatsız olabilir. İstedikleri, kadar rahatsız olsunlar kararlıyız bu işi bitireceğiz.

Bundan sonra Merkez Bankası, ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir. Sadece siyasi düşüncesinden dolayı insanları çocuğunun nafakasından mahrum etmek partizanlığın en aşağılık halidir.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Yeni hükümet sistemini baltalamak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Reform ve değişim kurumlar içinde kesintisiz bir süreci ifade eder. Yeni hükümet sistemi bize hem başarılarımızı hem de eksikliklerimizi gösterdi.

Yönetim değişikliğinin büyüklüğünü düşündüğünüzde ortaya çıkan sorunların tamamının çözülebilir olması sevindiricidir.

Bakanlık ve kurumların zafiyet gösteren yönlerini süratle değiştireceğiz. Zaten bizim de tespitlerimiz ve çözüm yöntemlerimizi oluştu. Herksin artık yeni yönetim sistemi, tartışmalarından uzak durması gerektiğine inanıyorum.

REFORMLARI KARARLILIKLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Millet yüzde 52 ile buna evet diyor. Şimdi çıkıyorsun bunu referanduma götürelim diyorsun. Bu nasıl bir siyaset anlayışı nasıl bir zihniyettir. Tek adamcılık diyorsan biz bunu sizden öğrendik. İl başkanlarının vali olmasını biz bunlardan öğrendik. Böyle bir şey var mı? Valiler CHP'nin il başkanlarından oluşuyordu. Ama bunu genç nesil bilmiyor.

Bunların yaşandığı ülkemizde hak hukuk adalet dersi vermeye çalışıyorlar. Önce bu dersi siz alacaksınız. Türkiye tercihini ortaya koymuştur. Bundan sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha ileri nasıl taşırız onun yolunu aramalıyız.

Milletimizle olan gönül bağımızı güçlendirmek için çalışacağız. Liyakata istişareye daha çok önem vereceğiz. Milletten kopuşa sebep olan her türlü hastalığı söküp atacağız. Birliğimi güçlendirdikçe önümüzde duracak hiçbir güç yoktur.

Ne sınırımızdaki teröristler ne de kuyumuz kazan riyakarlar bize engel olmayacaktır. İstikrar ve güvene en çok ihtiyaç duyduğumuz içinden geçtiğimiz işte bu dönemdir.

Son dönemde 9 seçim yaşana milletimizin seçim yorgunu haline geldiğini biliyoruz. Merkezi hükümette 4 yıl belediyelerde 5 yıllık bir dönem var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız. Reformları kararlılıkla hayata geçireceğiz.

Birileri istediği için değil milletimizin beklentileri karşılama için değişimi kesintisiz sürdüreceğiz. 15 Temmuzlara olduğu gibi yeni 28 Şubatlara da izin vermeyeceğiz. Meydanı dışarıda ve içeride bu ülkeyi esir almak için çalışanlara bırakmayacağız.