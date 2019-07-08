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  • Son Güncelleme: 09.07.2019 01:51

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "" heyetini ağırladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı" () kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkçe öğrenimi bursu almaya hak kazanan kamu görevlisi, araştırmacı ve akademisyenlerin yer aldığı heyet Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı KATİP heyetini ağırladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın çeşitli bölgelerindeki 29 farklı ülkede kamu görevi icra eden 39 katılımcı, Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Ömer Faruk Tanrıverdi tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve faaliyet alanları hakkında bilgilendirildi.

Yaptığı konuşmada 'in ile katılımcıların ülkeleri arasındaki bağları güçlendirecek bir program olduğunu ifade eden Tanrıverdi, heyet mensupları ile aldıkları Türkçe eğitim ve Türkiye'de geçirdikleri zaman hakkında da görüş alış verişinde bulundu.

Ziyaret programında katılımcılara ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının kuruluşu, görevleri ile yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu proje ve etkinliklere dair detaylar da aktarılarak heyet üyelerinin soruları yanıtlandı.



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