İstanbul'da trafik magandaları hamile kadının bulunduğu aracın önünü kesip dehşet saçtılar

İstanbul Pendik'te kayda geçen görüntüler, bu kadarına da pes dedirtti. D-100 Karayolu'nda emniyet şeridini işgal eden bir trafik magandası, polisi görünce yakalanmamak için şerit değiştirmek istedi.

YOLUNU KESTİ

Magandanın aracına yol vermeyen sürücü, yoluna devam etti. Ancak arkadan gelen sürücü, yol kesti. Şerit ihlali yapan maganda ve yanındaki kişi, yol vermek istemeyen şoförün kapısını açmak istedi. İşte ne olduysa bundan sonra yaşandı.

AYNAYI KIRIP, KAPUTU TEKMELEDİ

Trafik magandası canavarca bir hisle otomobilin aynasını kırdı, kaputun üzerine çıkıp tekmeledi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bu sırada neye uğradığını şaşıran sürücü ve yanındaki hamile kadın, bu anları kayda aldı. Araç sürücüsü kaydettiği görüntülerle, polise gidip şikayetçi oldu.