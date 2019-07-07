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  • 07.07.2019 14:02
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 14:09

İstanbul'da trafik magandaları hamile kadının bulunduğu aracın önünü kesip dehşet saçtılar

Emniyet şeridinde ilerlerken trafik polisine yakalanmamak için şeridinden çıkan bir araç sürücüsü, kendisine yol vermediği gerekçesiyle içinde hamile bir kadının da bulunduğu aracın önünü kesti. Aracın aynasını kırıp kaputunu tekmeleyen maganda, daha sonra olay yerinden kaçtı.

İstanbul Pendik'te kayda geçen görüntüler, bu kadarına da pes dedirtti. D-100 Karayolu'nda emniyet şeridini işgal eden bir , polisi görünce yakalanmamak için şerit değiştirmek istedi.

YOLUNU KESTİ
Magandanın aracına yol vermeyen sürücü, yoluna devam etti. Ancak arkadan gelen sürücü, yol kesti. Şerit ihlali yapan maganda ve yanındaki kişi, yol vermek istemeyen şoförün kapısını açmak istedi. İşte ne olduysa bundan sonra yaşandı.

AYNAYI KIRIP, KAPUTU TEKMELEDİ
Trafik magandası canavarca bir hisle otomobilin aynasını kırdı, kaputun üzerine çıkıp tekmeledi.

ŞİKAYETÇİ OLDU
Bu sırada neye uğradığını şaşıran sürücü ve yanındaki hamile kadın, bu anları kayda aldı. Araç sürücüsü kaydettiği görüntülerle, polise gidip şikayetçi oldu.

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