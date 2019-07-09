Çorum Olayları sırasında Hürriyet Gazetesi muhabiri olarak Çorum'da bulunan ve Çorum Olaylarının 39. Yıl dönümünde o yıllarda yaşadıklarını anlatmak için Çorum'a gelen yazar Saygı Öztürk'ün Çorum Belediyesini ziyareti esnasında konuşulan mevzuları ve kendisine Anadolu misafirperverliği gereği doğrultusunda hediye edilen Hitit Kursu'nu Sözcü gazetesinin 7 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlanan sayısında habercilik etiği anlayışıyla bağdaşmayacak şekilde kaleme almasına ve çarpıtmasına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tepkisiz kalmadı.

"SÖZCÜ DÜRÜST VE BASIN ETİĞİNE UYGUN BİR YAYINCILIK POLİTİKASI İZLEMEDİĞİNİ BİR KEZ DAHA İSPAT ETMİŞ OLDU"

Konuyla alakalı hızlı bir şekilde tekzip metni hazırlandığını ve Sözcü gazetesine gönderildiğini ifade eden Başkan Aşgın, "Burada gerçekleşen ziyaretin, amacından saptırılarak siyasal popülizme alet edildiğini görüyoruz. Anadolu misafirperverliğimizin bir gereği olarak neredeyse belediyemize şehir dışından gelen her konuğa hediye ettiğimiz Hititlerin ve Çorum Belediyesinin sembolü olan Hitit Kursu bir plaketmiş gibi lanse edilerek kamuoyu yönlendirilmeye çalışıldı. Hitit kursu asla bir plaket değildir. Kaldı ki, en dürüst gazeteler seçmeleri falan yapmadık, kimseye de bu konuda bir plaket vermedik. Eğer verseydik bu plaket Sözcü'nün olmazdı. Sözcü bu sorumsuz yayıncılık anlayışıyla dürüst ve basın etiğine uygun bir yayıncılık politikası izlemediğini bir kez daha ispat etmiş oldu" dedi.

YASAL HAKLARIMIZI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ

Konuyla alakalı yasal sürecin başladığını belirten Başkan Aşgın, avukatları aracılığıyla tekzip yazısını Sözcü Gazetesine noter aracılığıyla gönderdiklerini ifade etti. Başkan Aşgın, tekzip metninin 5187 Sayılı Basın Kanununun 14. maddesi ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 9. maddesi gereğince belirtilen süre zarfında yayınlanmaması halinde konuyu adli mercilere intikal ettireceklerini söyledi.

İŞTE SÖZCÜ'YE GÖNDERİLEN TEKZİP METNİ

"Sözcü" gazetesinin 7 Temmuz 2019 Pazar günü yayımlanan 4393 sayılı baskısında yer alan "AKP'li başkandan Sözcü'ye Dürüst Gazetecilik Plaketi" başlıklı yazı gerçeği yansıtmamaktadır. 39 yıl önce gerçekleşen ve toplumsal hafızamızda acı bir yer tutan "Çorum Olayları" ile ilgili düzenlenen bir panele katılmak üzere Çorum'a gelen yazar Saygı Öztürk, belediyemize de bir nezaket ziyareti gerçekleştirmiştir.

Çorum Olayları sırasında Hürriyet Gazetesi muhabiri olarak şehrimizde bulunan ve yaşananları haberleştiren yazar Saygı Öztürk'le ziyaret sırasında "toplumsal barış" merkezli bir sohbet gerçekleştirilmiş, Çorum Belediyesinin şehirde huzur ve barışı pekiştirecek adımlar attığı tarafımca dile getirilmiştir.

İl dışından belediyemize ziyaret için gelen misafirlerimize genel olarak Belediyemizin ve Hititlerin sembolü olan "Hitit Kursu" hediye edilmektedir. Yazar Saygı Öztürk'e de Anadolu misafirperverliğinin bir gereği olarak aynı hediye takdim edilmiştir. Hitit Kursu asla bir plaket değildir.

Misafirperverliğin bir gereği hediye olarak verilen Hitit Kursu'nun "Sözcü" gazetesindeki yazı başlığında yer alan "dürüst gazetecilik" ve "plaket" ifadeleri ile hiçbir bağdaşır yanı ve alakası bulunmamaktadır. Seçim öncesi yazılan bir yazı ile verilen hediyeyi irtibatlandırmak, bu yazıdan sonra şahsımın söz konusu gazetenin meraklı bir okuru haline geldiğini ifade etmek ve içeriği ile başlığı birbirinden faklı bir yayın yapmak konuyu çarpıtmak ve algı yönlendirmesinden başka bir şey değildir.