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  • 09.07.2019 19:05
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 19:05

'da meydana gelen da flaş gelişme! Toplam 21 kişi...

'ın ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü yla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.

5 gözaltı daha... 21'e yükseldi

İlçede, 5 Temmuz'da meydana gelen ya ilişkin 16 kişiyi gözaltına alan polis, ve İskenderun ilçelerinde yaptığı çalışamalar sonucunda 5 şüpheliyi daha yakaladı.

Gözaltı sayısının 21'e yükselmesinin ardından, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 6'sı adliyeye sevk edildi. Zanlılar arasındaki 8 Suriyeli ise olayla ilişkisi bulunmadığı gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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