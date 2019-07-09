Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye giden Abdullah Çakır, sipariş ettiği çaya tükürüldüğünden şüphelendi. Çakır 3. çayında olayı fark ettiğini söyledi.

Çakır, garsona çayına tükürüp tükürmediğini sordu. Garson ise bunu yapmadığını, içinin rahat olması için çayını yenileyeceğini söyledi.

İKİ KEZ TÜKÜRDÜĞÜNÜ GÖRDÜ

Daha sonra aynı kahvehaneye yeniden giden Çakır, olayı diğer garsonlara anlattı. Bunun üzerine garsonlarla güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çakır, söz konusu kişinin çayına iki kez tükürdüğünü gördü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Çakır, olayla ilgili avukatı Yakup Taşçı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Avukat Yakup Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerekli mercilere müracaat ettiklerini dile getirdi.

Taşçı, suç duyurusunun kabul edilmesi halinde şüphelinin bozulmuş gıda verdiği iddiasıyla yargılanacağını sözlerine ekledi.