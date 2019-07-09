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  • Son Güncelleme: 09.07.2019 19:56

Kahvehanede ına tükürüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu! İşte o iğrenç görüntüler

'da bir kahvehanede sipariş ettiği a tükürüldüğünü iddia eden kişi, güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili garson hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, 'ndeki bir kahvehaneye giden Abdullah Çakır, sipariş ettiği a tükürüldüğünden şüphelendi. Çakır 3. çayında olayı fark ettiğini söyledi.

Çakır, garsona çayına tükürüp tükürmediğini sordu. Garson ise bunu yapmadığını, içinin rahat olması için çayını yenileyeceğini söyledi.

İKİ KEZ TÜKÜRDÜĞÜNÜ GÖRDÜ
Daha sonra aynı kahvehaneye yeniden giden Çakır, olayı diğer garsonlara anlattı. Bunun üzerine garsonlarla güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çakır, söz konusu kişinin çayına iki kez tükürdüğünü gördü.

ŞİKAYETÇİ OLDU
Çakır, olayla ilgili avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Avukat Yakup Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerekli mercilere müracaat ettiklerini dile getirdi.

Taşçı, suç duyurusunun kabul edilmesi halinde şüphelinin bozulmuş gıda verdiği iddiasıyla yargılanacağını sözlerine ekledi.

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