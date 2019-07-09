Başkan Erdoğan: S-400’ler yükleniyor

Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Önemli mesajlar verdi:Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj gemileri arama-tarama çalışmalarına kendi yol haritaları içesinde devam ediyor. Bu konuda sağdan-soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir.bu seslerin hiçbirisi bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum. Süreci Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak kararlılıkla sürdürüyoruz. Arzumuz, isteğimiz; Ege'de, Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı asla yaşamayalım.andaYani bizden bu noktada şu tarih diye zorlamazsanız isabetli olur. Ama yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor. Bizim kendileriyle zaten mutabık kaldığımız tarih, tarihler var.da yerleşim planlarının nereye konuşlanacağı, konunun sorumluluğu da tamamıyla Millî Savunma ve Genelkurmay Başkanlığı'mıza ait. Onlar planlamayı yapıyorlar, yapacaklar ve bizim önümüze de getirecekler.Erdoğan, Türk Birliği'nde konuştu:Biz sıradan bir millet değiliz. Biz 21 milyon kilometrekare topraklardan azalarak 780 bin kilometrekareye gelmiş, dolayısıyla toprak nedir, bunu iyi bilen bir milletiz. Bize kimse kabile devleti muamelesi yapamaz.Kamışlı'da terör örgütlerinin dünyadaki koruyuculuğunu üstlenenler, DEAŞ'ı koruduğumuzu öne sürecek kadar ihanet içindeler.Erdoğan, Bosna Hersek'teki temasları kapsamında ilk olarak Butmir Askeri Üssü'nde bulunan Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü bünyesinde Türk Milli Destek Birlik Komutanlığı'nda askerlerle bir araya geldi. Ardından merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti.Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Saraybosna'da bulunan Maarif Okulları'nı ziyaret etti. Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün'den bilgi alan Emine Erdoğan, okulda eğitim gören öğrencilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Okulda bulunan kreşte eğitim gören çocuklarla oyunlar oynayıp tek tek ilgilenen Erdoğan, el sanatları merkezinde Boşnak kadınların el emeği ürünlerini de inceledi.