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  • 08.07.2019 16:46
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 17:06

: 11. Kalkınma Planı Başkan Erdoğan tarafından onaylandı

haberine göre 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Başkan 'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. 11'nci Kalkınma Planı'na göre, 2023 yılında GSYH'nin 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi hedefleniyor

İşte Türkiye'nin 2023 hedefi! Erdoğan onayladı

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Başkan 'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

11. Kalkınma Planı'na göre, 2023 yılında GSYH'nin 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

11. Kalkınma Planı'nda, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin yüzde 9,9'a düşürülmesi, 4,3 milyon ek istihdam yaratılması hedefleniyor.

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