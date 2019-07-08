Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.07.2019 14:18
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 14:20

'nin sondaj gemisi , açıklarına ulaştı

'nin "Milli ve " kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla tarafından satın alınan gemisi, açıklarına geldi.

Yavuz sondaj için demir attı

'nin 'e yolladığı ikinci sondaj gemisi 'un, 'daki Zafer Burnu'nun güneyine ulaştığı bildirildi.

Türk Ajansı 'ın (TAK) haberine göre, Türkiye'nin "Milli ve " kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla 'nın satın aldığı sondaj gemisi Yavuz, Karpaz açıklarına ulaştı.

Gebze'den 20 Haziran'da düzenlenen törenin ardından yola çıkan Yavuz, gerekli ikmal ve kontrollerin yapılmasının ardından bir süredir bekletildiği Mersin-Taşucu'ndan yola çıkmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hafta sonu yaptığı açıklamada, Yavuz sondaj gemisinin, bir hafta içinde Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden () alınan ruhsat bölgesinde, Karpaz'da ilk sondajına başlayacağını açıklamıştı.

Daha önceden o bölgede sismik çalışmalar ve araştırmalar yapıldığını hatırlatan Dönmez, uzmanların analizlerin sonucuna göre bu lokasyona karar verdiğini vurgulayarak, "Yeri delmeden, sondajı bitirmeden bir şey söylemek için erken. Ümit ediyoruz ki, sondajımızda istediğimiz verilere ve kaynağa ulaşırız." ifadelerini kullanmıştı.

- YAVUZ SONDAJ GEMİSİ
Türk sondaj gemisi Yavuz'da spor ve sinema salonuyla dinlenme odaları bulunuyor. Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini hastane de yer alıyor.

Maksimum yatak kapasitesi 210 olan Yavuz'da görevli Türk personel, genellikle 21 günlük çalışmanın ardından bir haftalık süreyle eve dönüyor. Yabancı personel ise 28 günde bir izin kullanabiliyor.

Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel yakıtlı jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un, 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi mevcut.

Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, ve başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTürkiye'nin sondaj gemisi Yavuz, Karpaz açıklarına ulaştı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri