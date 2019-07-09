Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.00'de merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar oluşmadı.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.07.10 01:00:13 37.1498 28.6615 5.0 -.- 3.2 3.3 TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.07.10 00:02:23 39.1160 27.8888 6.9 -.- 1.9 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.07.09 23:47:54 37.8497 26.6578 5.3 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.07.09 23:45:26 38.8073 43.8613 18.7 -.- 1.5 -.- SEMSETTINKOY-OZALP (VAN) İlksel
2019.07.09 23:13:27 40.6892 27.4787 9.0 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.07.09 21:25:21 36.4782 28.6692 10.4 -.- 3.2 3.0 AKDENIZ İlksel
2019.07.09 21:25:21 36.6000 28.6800 5.3 -.- 3.0 -.- DODECANESE ISLANDS, GREECE Otomatik
2019.07.09 20:26:39 40.6347 28.9712 5.6 -.- 2.0 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.