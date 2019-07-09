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  • Son Güncelleme: 10.07.2019 01:35

Ula'da ! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 'nın Ula ilçesinde saat 01.00'de 3,6 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Muğla'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.00'de merkez üssü 'nın Ula ilçesinde 3,6 büyüklüğünde kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar oluşmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.07.10 01:00:13 37.1498 28.6615 5.0 -.- 3.2 3.3 TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.07.10 00:02:23 39.1160 27.8888 6.9 -.- 1.9 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.07.09 23:47:54 37.8497 26.6578 5.3 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.07.09 23:45:26 38.8073 43.8613 18.7 -.- 1.5 -.- SEMSETTINKOY-OZALP (VAN) İlksel
2019.07.09 23:13:27 40.6892 27.4787 9.0 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.07.09 21:25:21 36.4782 28.6692 10.4 -.- 3.2 3.0 AKDENIZ İlksel
2019.07.09 21:25:21 36.6000 28.6800 5.3 -.- 3.0 -.- DODECANESE ISLANDS, GREECE Otomatik
2019.07.09 20:26:39 40.6347 28.9712 5.6 -.- 2.0 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

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