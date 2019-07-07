Terör örgütü Acilciler'in elebaşı Mihraç Ural, 2013 yılında Hatay Reyhanlı'da 52 kişinin öldüğü bombalı saldırıların failiydi. Yine Reyhanlı'da önceki gün 3 Suriyeli'nin içinde bulunduğu araçta meydana gelen patlama, terör şüphelerini beraberinde getirdi. Dün ise terör örgütlerinin cirit attığı Suriye'nin Lazkiye kırsalından bombalı suikast haberi geldi. İddialara göre, Suriye'de Esed ile birlikte katliamlar yapan terör örgütü elebaşı Ural, dün Lazkiye kırsalında rejim birlikleriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından Ural aracına bindi. Önceden yola döşenen patlayıcı, aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.
Patlamada ağır yaralandığı bildirilen Ural, Esed rejimine ait ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi. Teröristin yoğun bakımda olduğu kaydedildi.
Patlamada ağır yaralandığı bildirilen Ural, Esed rejimine ait ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi. Teröristin yoğun bakımda olduğu kaydedildi.
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