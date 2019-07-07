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Terörist , ağır yaralandı

Reyhanlı saldırılarının 1 numaralı faili olan terörist , ’de ya uğradı. Ağır şekilde yaralandı.

Bomba saldırı
Terör örgütü Acilciler'in elebaşı Mihraç Ural, 2013 yılında 'da 52 kişinin öldüğü ların failiydi. Yine Reyhanlı'da önceki gün 3 li'nin içinde bulunduğu araçta meydana gelen patlama, terör şüphelerini beraberinde getirdi. Dün ise terör örgütlerinin cirit attığı Suriye'nin Lazkiye kırsalından bombalı suikast haberi geldi. İddialara göre, Suriye'de ile birlikte katliamlar yapan terör örgütü elebaşı Ural, dün kırsalında rejim birlikleriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından Ural aracına bindi. Önceden yola döşenen patlayıcı, aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.



ağır yaralandığı bildirilen Ural, Esed rejimine ait ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi. Teröristin yoğun bakımda olduğu kaydedildi.



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