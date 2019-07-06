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  • 06.07.2019 20:55
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 20:55

Terörist , da yaralandı iddiası

’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 52 kişinin öldüğü bomba yüklü 2 araçla düzenlenen terör saldırısının faili olan ’Acilciler’ olarak bilinen örgütün elebaşlarından terörist ’ın, bugün Lazkiye bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralandığı iddia edildi.

Terörist Mihraç Ural, patlamada yaralandı iddiası

Yerel kaynakların iddiasına göre, terör örgütü elebaşlarından olan , bugün Lazkiye kırsalındaki rejim birlikleriyle görüşmelerinin ardından ayrılırken, Meydani bölgesinde önceden döşenen patlayıcı, aracının geçişi sırasında infilak ettirildi.

da ağır yaralandığı bildirilen Mihraç Ural, bölgedeki Meydani'de bulunan hastanedeki ilk müdahalesinin ardından donanımlı bir hastaneye sevk edildi.

Saldırıyı şimdilik üstlenen olmazken, kendilerine 'Liva-İskenderun Halk Kurtuluş Cephesi' ismini veren rejimi yanlısı oluşum da Ural'ın yaralandığı patlamayı kınayan bir bildiri yayımladı.

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