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  • Son Güncelleme: 07.07.2019 22:31

Son dakika haberi... Valisi'nden fabrikadaki yla ilgili açıklama

Son dakika haberi... , gübre fabrikasında meydana gelen nın bacada biriken gaz sıkışmasından kaynaklandığını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını, incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

, gübre üretimi yapılan fabrikada meydana gelen yla ilgili açıklama yaptı.

Vali Toraman, "Patlama gübre üretimi yapılan fabrikada bacada biriken gazın sıkışma sonucu meydana geldi. Büyük bir gürültü ve duman bulutu oluştu. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmaması sevindirici. Fabrikada kimyasal sızıntı olup olmadığını ekipler araştırdı. Sızıntı olmadığı belirlendi. Fabrikada maddi hasar oluştu. Olay yerinde inceleme sürüyor" dedi.


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