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  • Son Güncelleme: 07.07.2019 22:01

Başkan Erdoğan'dan 'da i kazanan Miçotakis'e tebrik telefonu

'da sandık çıkış anketlerine göre Miçotakis liderliğindeki i önde tamamlayarak tek başına iktidara geldi. Başkan , Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı , 'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kiriakos Miçotakis'i tebrik ederek, sonuçların Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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