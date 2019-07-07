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  • Son Güncelleme: 08.07.2019 01:00

'den ihraç edildi

M.H.A hakkında kapsamında soruşturma başlatıldı. 'da Karacasu ilçe müftüsü, (FETÖ) soruşturması kapsamında görevinden ihraç edildi.

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