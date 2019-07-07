Aydın'da Karacasu ilçe müftüsü, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında görevinden ihraç edildi. Alınan bilgiye göre, Karacasu İlçe Müftüsü M.H.A hakkında FETÖ kapsamında soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında M.H.A'nın Diyanet İşleri Başkanlığınca görevinden ihraç edildiği öğrenildi.
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