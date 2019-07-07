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  • Son Güncelleme: 07.07.2019 21:10

Son dakika: 'daki bir azot fabrikasında patlama! Ekipler sevk edildi

'daki bir azot fabrikasında patlama olduğu yönünde ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Azot fabrikasında patlama! Ekipler sevk edildi
Son dakika haberine göre, 'daki bir azot fabrikasında patlama olduğu yönünde ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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