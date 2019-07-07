İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Böylece yeni kimlikler çipli hale geldi. Bugüne kadar 37 milyon vatandaş, çipli kimliklere geçti. Kimliklerini hâlâ yenilemeyenler 2023'e kadar, ehliyet için de 2020'nin sonuna kadar süreniz var ama yine de siz geç kalmayın, şimdiden halledin. Yapmanız gereken ise çok basit...