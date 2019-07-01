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  • Son Güncelleme: 08.07.2019 11:38

Milyonlar yasası, , 'nı merak ediyor

Milyonların gözü kulağı Meclis'te! Sebebi ise yasası, , , ek gösterge yasalarının çıkıp çıkmayacağı. TBMM gündeminde bu zamanlarda oldukça fazla konu yer alıyor. Bu bağlamda Af yasası ve ceza indiriminden ye, yeni askerlik sisteminden kıdem tazminata birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği oldukça merak ediliyor.

Genel af ve EYT Meclis'e geldi mi?

Milyonlar erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge benzer biçimde gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte çalışamalar yoğun bir şeklide devam ediyor. Erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası ve kıdem tazminatındaki son durum yurttaşlar tarafınca merakla araştırılıyor.

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