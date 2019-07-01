Milyonlar erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge benzer biçimde gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte çalışamalar yoğun bir şeklide devam ediyor. Erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası ve kıdem tazminatındaki son durum yurttaşlar tarafınca merakla araştırılıyor.