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  • Son Güncelleme: 05.07.2019 21:47

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu - Guterres görüşmesinde BM ofisinde ile 'eylem planı' imzalanması ele alındı.

Dışişleri'nden kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı , Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile "BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisinin sözde Suriye Demokratik Güçleri ile eylem planı imzalaması"nı konuştu.

ÇAVUŞOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Çavuşoğlu, dün TRT Haber'de katıldığı programda BM Genel Sekreteri Guterres'in silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba'nın "SDG" ismini kullanan terör örgütü / ile eylem planı imzalamasına tepki göstermişti.

Guterres ile görüşeceğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun Türkiye'nin yazılı protestosunu ilettiğini de ifade etmişti.

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