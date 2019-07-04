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Son dakika: 'den 'ye notası

Son dakika... , 'lı teröristle sözde "eylem planı"nın imzalandığı Ofisi'ne ve ülkeye giriş izni veren makamlarına notası verdi.

Son dakika haberi... , 'lı teröristle sözde "eylem planı"nın imzalandığı Ofisi'ne ve ülkeye giriş izni veren makamlarına notası verdi.

BM, TÖRENLE ANLAŞMA İMZALAMIŞTI
BM, "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması" için resmi törenle anlaşma imzalamıştı.

BM'den yapılan açıklamada, "SDG'nin, bu anlaşmayla çocukları savaşçı olarak kullanmamayı, bünyesindeki kız ve erkek çocuklarını belirleyerek ayırmayı ve bu konuda önlemler almayı taahhüt ettiği" bildirilmişti.

BM raporuna göre, YPG/PKK, 2016'da bünyesinde 46 çocuk savaşçı bulundururken, bu sayı 2017'de yaklaşık 5 kat artarak 224'e çıkmıştı.

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