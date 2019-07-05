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  • 05.07.2019 22:44
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 22:44

Valiliğinden 'li vekil 'e cevap

Valiliğinden, ilçesindeki patlamanın ardından kaymakamlık önünde olayın mahiyetiyle ilgili açıklamada bulunan Hatay Milletvekili 'e cevap geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Olayın oluşu ile ilgili bilgilerin bir kısmının gerçeği yansıtmadığı gibi soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve gizliliğini ihlal edecek nitelikte olduğu değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Hatay Valiliğinden CHP'li Şahin'e cevap

Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay Milletvekili sayın 'in açıklamalarının olayın oluşuyla ilgili bazı gerçekleri yansıtmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"'da meydana gelen patlamayla ilgili olarak CHP Hatay Milletvekili sayın Suzan Şahin tarafından yapılan basın açıklaması, olayın mahiyeti ve oluş şekli güvenlik güçleri tarafından tespit edilmeden, deliller toplanıp adli makamlara iletilmeden ve ülkemizde yaşayan sosyal grupların hassasiyeti göz önünde bulundurulmadan yapılan bir açıklama olmuştur. Olayın oluşu ile ilgili bilgilerin bir kısmının gerçeği yansıtmadığı gibi soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve gizliliğini ihlal edecek nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.

Kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi açısından bu tür açıklamaların yetkili organlar tarafından yapılmasının yerinde olacağı aşikardır. Ayrıca, adli süreci etkilemeye yönelik bu açıklamalar hukukun da konusudur"

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