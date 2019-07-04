AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantı ile ilgili "Bu bir AK Parti geleneğidir. Şimdi de ilk toplantı bugün başlamış oldu" ifadelerini kullandı.

BM'nin YPG/PKK ile imzaladığı eylem planı ile ilgili Çelik, "Hukuk dışı şekilde BM organının bir terörist grupla bir araya gelmesi başlı başına bir sorundur." diyerek, "Hukuku temsil eden bir kurum hukuku ortadan kaldırmak isteyen bir örgütle bir araya geliyor. İmzaladıkları kişi pek çok masum insanın katili." şeklinde konuştu.

"YAPTIKLARI EN BÜYÜK YANLIŞLARDAN BİRİDİR"

Çelik, "BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biridir, açıkça özür dilemeleri gerekir." ifadelerini kullandı.