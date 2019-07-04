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  • Son Güncelleme: 04.07.2019 17:33

Sözcüsü : 'nin açıkça özür dilemesi gerekir

Sözcüsü Çelik, 'nin / ile imzaladığı eylem planına sert tepki gösterdi. Çelik, "BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biridir, açıkça özür dilemeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

Hükümetten BM'ye sert tepki!

Sözcüsü , Başkan 'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantı ile ilgili "Bu bir AK Parti geleneğidir. Şimdi de ilk toplantı bugün başlamış oldu" ifadelerini kullandı.

'nin / ile imzaladığı eylem planı ile ilgili Çelik, "Hukuk dışı şekilde BM organının bir terörist grupla bir araya gelmesi başlı başına bir sorundur." diyerek, "Hukuku temsil eden bir kurum hukuku ortadan kaldırmak isteyen bir örgütle bir araya geliyor. İmzaladıkları kişi pek çok masum insanın katili." şeklinde konuştu.

"YAPTIKLARI EN BÜYÜK YANLIŞLARDAN BİRİDİR"

Çelik, "BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biridir, açıkça özür dilemeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

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