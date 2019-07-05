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  • Son Güncelleme: 05.07.2019 18:55

Sarar çiftine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Başkanı ve eşi 'deki evlerinde darbedip çelik kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 'da gözaltına alınarak kente getirilen 6 zanlıdan biri tutuklandı.

Olaydan kısa süre sonra Bulgaristan'da yakalanan ve 3 Temmuz'da Kapıkule Sınır Kapısı'nda polis ekiplerine teslim edilerek Eskişehir'e getirilen Moldova uyruklu Aleksandar Arikov, G.D, A.A, A.A, T.T. ve N.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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