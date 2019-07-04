Bugünkü
Takvim

Sarar çiftinin evini soyan hırsızlar 'da enselendi

Sarar çiftini darp ettikten sonra kasayı boşaltan hırsızlar, ’da enselendi. Komşu, 4’ü kadın 6 Moldovalı zanlıyı dün ’ye iade etti. Bulgaristan polisi tarafından 'na getirilen 6 zanlı, ve emniyet müdürlüğü görevlilerince teslim alındı.

Tekstil devi Sarar'ın sahipleri, 18 Mayıs akşamı hırsızlık şoku yaşadı. Maskeli hırsızlar, Cemalettin-Zehra Sarar çiftinin 'deki villasını bastı. Ünlü çifti bağlayıp darp eden çete, daha sonra kasadaki yüklü miktarda döviz ve ziynet eşyalarını çalıp kaçtı. Olayla ilgili Sarar çiftinin evinde hizmetçi olarak çalışan Moldova uyruklu Iulia D. tutuklandı. Hizmetçinin, hırsızlarla bağlantılı olduğu saptandı. Kasayı boşaltan zanlıların 'a kaçtığı anlaşıldı. , komşuyu uyardı.




Türkiye'nin devreye girmesi sonucu 4'ü kadın 6 Moldovalı Bulgaristan'da yakalandı. Bulgaristan'da tutuklanan zanlıların dün iade işlemleri tamamlandı. Bulgaristan polisi tarafından Kapıkule Sınır Kapısı'na getirilen 6 zanlı, ve Eskişehir emniyet müdürlüğü görevlilerince teslim alındı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, Eskişehir'e götürüldüğü açıklandı.



BEN DE ONLARI TEKMELEYECEĞİM
Hırsızlar tarafından darp edilen Zehra Sarar, "Ben de onları yüzükoyun yatırıp tekmeleyeceğim" demişti.





kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSarar çiftinin evini soyan hırsızlar Bulgaristan'da enselendi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri