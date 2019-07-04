Tekstil devi Sarar'ın sahipleri, 18 Mayıs akşamı hırsızlık şoku yaşadı. Maskeli hırsızlar, Cemalettin-Zehra Sarar çiftinin Eskişehir'deki villasını bastı. Ünlü çifti bağlayıp darp eden çete, daha sonra kasadaki yüklü miktarda döviz ve ziynet eşyalarını çalıp kaçtı. Olayla ilgili Sarar çiftinin evinde hizmetçi olarak çalışan Moldova uyruklu Iulia D. tutuklandı. Hizmetçinin, hırsızlarla bağlantılı olduğu saptandı. Kasayı boşaltan zanlıların Bulgaristan'a kaçtığı anlaşıldı. Türkiye, komşuyu uyardı.
Türkiye'nin devreye girmesi sonucu 4'ü kadın 6 Moldovalı Bulgaristan'da yakalandı. Bulgaristan'da tutuklanan zanlıların dün iade işlemleri tamamlandı. Bulgaristan polisi tarafından Kapıkule Sınır Kapısı'na getirilen 6 zanlı, Edirne ve Eskişehir emniyet müdürlüğü görevlilerince teslim alındı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, Eskişehir'e götürüldüğü açıklandı.
BEN DE ONLARI TEKMELEYECEĞİM
Hırsızlar tarafından darp edilen Zehra Sarar, "Ben de onları yüzükoyun yatırıp tekmeleyeceğim" demişti.
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