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  • Son Güncelleme: 05.07.2019 18:31

Son dakika: 'de korkutan ! | son depremler

'de korkutan . Afet ve () ve ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Akdeniz'de deprem meydana geldi.

Akdeniz'de korkutan deprem!

'de, Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve () Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter ölçeğine göre, 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saat 17.19'da, 6.53 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

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