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  • Son Güncelleme: 05.07.2019 14:38

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan 'daki yla ilgili önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, 'daki yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Aracın içinde bomba olduğu belli, terörle bağlantısı var." dedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araçta meydana geldi. Patlamada 3 Suriyeli hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aracın içinde bomba olduğu belli" dedi.

"ARACIN İÇİNDE BOMBA OLDUĞU BELLİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Suriyeli 3 kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. İncelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış. Gerisinde ne var ne yok arkadaşlarımız çalışıyor. Onu da zannediyorum, kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Şu andaki tespitler terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Birkaç saat içerisinde bakanlığımız detaylı bilgi verecektir" dedi.

3 SURİYELİ HAYATINI KAYBETTİ
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araçta patlama yaşandı. Reyhanlı Kaymakamlığı'na yaklaşık 750 metre uzaklıkta meydana gelen patlamada üç kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevkedildi.

REYHANLI'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında yaşanan terör saldırılarında beşi çocuk 53 kişi hayatını kaybetmişti 146 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının planlayıcılarından Yusuf Nazik, MİT operasyonuyla Suriye'den Türkiye'ye getirilmişti. Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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