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  • Son Güncelleme: 05.07.2019 14:31

Son dakika: 'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı

'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine yönelik, ile koordineli düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı

'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör hedefleri vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Harekatlar sonucunda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.

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