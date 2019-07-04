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  • Son Güncelleme: 04.07.2019 17:14

Son dakika: Küçükçekmece'deki olaylara karışan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı

Son dakika haberine göre Küçükçekmece’de Suriyelilere yönelik olaylara karışan 116 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 13 şüpheli adli kontrol hükümlerine tabi tutuldu, 15 yabancı uyruklu sınır dışı edildi.

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