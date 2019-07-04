Son dakika: Küçükçekmece'deki olaylara karışan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı

İstanbul Küçükçekmece'de Suriyelilere yönelik olaylara karışan 116 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 13 şüpheli adli kontrol hükümlerine tabi tutuldu, 15 yabancı uyruklu sınır dışı edildi.
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İstanbul Küçükçekmece'de Suriyelilere yönelik olaylara karışan 116 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 13 şüpheli adli kontrol hükümlerine tabi tutuldu, 15 yabancı uyruklu sınır dışı edildi.
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