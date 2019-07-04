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  • Son Güncelleme: 12.07.2019 09:20

Kurban bayramı ikramiyesi mı var mı, ne kadar?

ikramiyeleri geçtiğimiz ayın sonunda emeklilerin hesabına yatırılmıştı. Şimdi yaklaşık 12 milyon emekli Kurban Bayramı ikramiyelerinin verileceği tarihi araştırmaya başladı.

Kurban bayramı ikramiyeleri emekliler tarafından oldukça merak ediliyor. Temmuz ayında emekliler zam aldı ve yüzleri güldü. Son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emeklilere ikramiye yatırılmıştı. Emekliler şimdi Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne vakit yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne süre verilecek?

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