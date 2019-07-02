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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 15:09

Suriyeli provokasyonuna 2. operasyon! Olayların arkasından çıktı

İkitelli'de Cumartesi akşamı yaşanan olayla ilgili üzerinden suriyelilere yönelik provokasyon yaptığı iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükseldi. Provokasyonun arkasında kendilerine adlı mesaj grubu olduğu belirlendi.

Olayların arkasından o grup çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'da 'de, Suriyelilere yönelik yaşanan olaylarla ilgili yürüttüğü çalışma kapsamında, "İkitelli Gençlik Grubu" adı altında kurulan ve 58 kişinin üye olduğu mesajlaşma grubu üzerinden olayların büyütülmeye çalışıldığını tespit etti.

11 KİŞİ DAHA YAKALANDI
Ekipler, dün düzenlediği eş zamanlı operasyonla, haklarında gözaltı kararı verilen 13 grup üyesinden 11'ini yakaladı. Böylece daha önce yakalanan 5 şüpheliyle birlikte gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükseldi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan haklarında adli işlem başlatılan 16 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, firari 6 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

üzerinden "#ÜlkemdeSuriyeliİstemiyorum" ve "#SuriyelilerDefolsun" başlığı altında provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 5 kişi, 30 Haziran'da düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınmıştı.

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