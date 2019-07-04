Kurucusu Mehmet Aydın'ın firarisi olduğu 48 sanıklı 'Çiftlik Bank' davasında tutuklu iki sanık tahliye edildi. Davanın tutuklu Sanığı kalmadı.
Çiftlik Bank davasında mahkeme, tutuklu sanıklar sistemin yönetim kurulu başkanı Savaş Yıkılmaz ve yazılımcısı Cudi Cumhur'un tahliyesine karar verdi. Mehmet Aydın'ın aralarında bulunduğu 7 firari sanıklı davada, tutuklu yargılanan sanık kalmadı.
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