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  • Son Güncelleme: 04.07.2019 20:53

Son dakika... davasında flaş gelişme! Tutuklu sanıklar

’ın firarisi olduğu 48 sanıklı '' davasında tutuklu iki sanık tahliye edildi. Davanın tutuklu Sanığı kalmadı. Mahkeme, tutuklu sanıklar sistemin yönetim kurulu başkanı ve yazılımcısı ’un tahliyesine karar verdi.

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