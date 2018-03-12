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Çiftlik Bank üyelerine bir şok daha!

Çiftlik Bank üyeleri bu sabah güne kötü haberle başladı. Şirketin bulunduğu Ümraniye'deki ofise giden bazı Çiftlik Bank üyeleri ofisin boşaltıldığını öğrenince şok oldu. Boşaltılan Çiftlik Bank ofisinin önünde çektikleri videoları sosyal medyada paylaşan kullanıcılar diğer üyeleri uyardılar.

Çiftlik Bank üyelerine bir şok daha!

AYLARDIR ÖDEME YAPILMIYORDU
Aylardır gündemde olan, haklarında çok sayıda suç duyurusu bulunan Çiftlik Bank ile ilgili beklenen gerçekleşti. Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu Çiftlik Bank'ta bir süredir üyelere ödeme yapılmıyordu. Bugün paralarını alabilmek için şirketin Ümraniye'deki binasına çok sayıda kişi gitti.

Üyeler, plazada bulunan iş yerinin boşaltıldığı bilgisini aldı.

  • 12 Mart 2018, Pazartesi 16:41
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Enayi Enayi

Herkese günaydın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 12.03.2018 16:51
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