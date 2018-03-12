Çiftlik Bank üyelerine bir şok daha!

AYLARDIR ÖDEME YAPILMIYORDU
Aylardır gündemde olan, haklarında çok sayıda suç duyurusu bulunan Çiftlik Bank ile ilgili beklenen gerçekleşti. Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu Çiftlik Bank'ta bir süredir üyelere ödeme yapılmıyordu. Bugün paralarını alabilmek için şirketin Ümraniye'deki binasına çok sayıda kişi gitti.
Üyeler, plazada bulunan iş yerinin boşaltıldığı bilgisini aldı.
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Herkese günaydın.
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