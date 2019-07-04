Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.07.2019 20:31
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 20:31

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Başkan , 'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen 'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Başkan 'ın, 'te şehit olan 'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın ailesine telgraf göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri